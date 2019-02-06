Семин сделал заявление после поражения "Локомотива" в матче с "Краснодаром"
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал поражение своей команды от "Краснодара" (0:1) в товарищеском матче.
"Информация положительная. Матч был напряженным, как будто начался чемпионат. Много единоборств. На сегодняшний момент "Краснодар" опережает нас в физике. Уже 14 февраля у них официальный матч. Но 70 минут мы играли в хороший футбол. Все, что мы просили игроков, они выполнили", - приводит слова Семина официальный сайт клуба.
Напомним, что после 17 туров "Локомотив" занимает пятое место в чемпионате России, набрав 28 очков. "Краснодар" занимает вторую позицию, имея в активе 33 очка.
В следующем туре РПЛ "Локомотив" на своем поле сыграет "Крыльями Советов" (2 марта), а "Краснодару" предстоит гостевая игра со "Спартаком" (3 марта).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10