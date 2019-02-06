Семин сделал заявление после поражения "Локомотива" в матче с "Краснодаром"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал поражение своей команды от "Краснодара" (0:1) в товарищеском матче.

"Информация положительная. Матч был напряженным, как будто начался чемпионат. Много единоборств. На сегодняшний момент "Краснодар" опережает нас в физике. Уже 14 февраля у них официальный матч. Но 70 минут мы играли в хороший футбол. Все, что мы просили игроков, они выполнили", - приводит слова Семина официальный сайт клуба.

Напомним, что после 17 туров "Локомотив" занимает пятое место в чемпионате России, набрав 28 очков. "Краснодар" занимает вторую позицию, имея в активе 33 очка.

В следующем туре РПЛ "Локомотив" на своем поле сыграет "Крыльями Советов" (2 марта), а "Краснодару" предстоит гостевая игра со "Спартаком" (3 марта).

Не пропустите: "Спартак" потерял одного из лидеров из-за травмы. | http://soccernews.ru