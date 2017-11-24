Семин: "Сегодня "Локомотиву" нужно было только побеждать"



Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал победу своей команды над "Копенгагеном" (2:1) в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.

"Мы забили, соперник забил. Игра была хорошая и достаточно напряженная. Хорошо, что все так закончилось. Почему играли по схеме с четырьмя защитниками? Мы в большей степени отталкиваемся от себя. Но обязательно учитываем и соперника. Сегодня нам нужно было только побеждать. Другой результат нас никак не устраивал, поэтому был более атакующий вариант. Коломейцев играл. Он все-таки более атакующий игрок, чем Тарасов", – приводят слова Семина российские СМИ.

Эта победа позволила "Локомотиву" как минимум на пару часов выйти на первое место в своей группе.

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