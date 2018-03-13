Семин: "Сегодня в футболе есть два направления - Гвардиола и Симеоне, и в четверг "Локомотиву" играть с одним из них"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против "Атлетико".

"Сегодня в футболе есть два направления - Гвардиола и Симеоне, и в четверг нам играть с одним из них. Болельщики, приходите! Будет сложно и нам нужна ваша поддержка!" - написал Семин в своем Instagram.

Поединок "Локомотив" - "Атлетико" состоится 15 марта в 19:00 мск.

Напомним, что в первом матче испанский клуб победил со счетом 3:0.

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