Семин: "Сегодня вообще был хороший футбол с обеих сторон"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал итоги матча 23-го тура РПЛ с "Ахматом" (3:1).

Железнодорожники поднялись на вторую позицию в таблице РПЛ.

"Причины удачного результата? А почему он должен быть неудачным? Мы играем достаточно стабильно. Сегодня вообще был хороший футбол с обеих сторон. В атаке три мяча забили - блестяще.

Сейчас немного попразднуем, а потом будем думать о ЦСКА", - сказал Семин.

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