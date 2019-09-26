Семин: "Семак, бесспорно, уже один из ведущих тренеров России"

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Семин: "Семак, бесспорно, уже один из ведущих тренеров России"

Наставник "Локомотива" Юрий Сёмин рассказал, что думает о главном тренере "Зенита" Сергее Семаке. Об этом сообщает "Спорт день за днем".

Напомним, московский и петербургский клуб встретится в рамках 11-го тура РПЛ 28 сентября.

"Семак, бесспорно, уже один из ведущих тренеров России. Специалист, за работой которого интересно наблюдать. И уже достиг большого успеха. Но в субботу это будет игроцкое противостояние. Ребятам на поле выходить, они всё и решат. Исполнители всех тренерских замыслов - игроки. Вот исполнение всё и решит", - сказал Семин.

Встреча состоится на "РЖД Арене" и начнется в 19:00 (мск).

После 10 туров РПЛ "Локомотив" с 20 баллами занимает 5 место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Зенита" на 3 балла.

А еще: Семин надеется на возвращение Алексея Миранчук к матчу с "Зенитом"|http://soccernews.ru
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