Семин: "Шериф" был отлично мотивирован, хорошо выглядел физически и был быстрее "Локомотива"



Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал поражение своей команды от "Шерифа" (1:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

"Сегодня все не получилось. Другое дело - почему. Всегда можно найти определенные причины, но одна из главных - после предыдущего матча команда недовосстановилась. Можно было менять десять человек, но можно только три. Никого даже отметить нельзя сегодня. Все сыграли ниже своего уровня. "Шериф" был отлично мотивирован, хорошо выглядел физически и был быстрее нас. Мы просто не могли играть так же.

Что касается того, почему я не произвёл ротацию после игры с "Зенитом", то причина простая: когда всё хорошо идёт, не хочется ничего менять. Всё-таки был один свежий игрок - Тарасов. Кстати, еще один негативный момент - после травмы Гильерме наши игроки растерялись, с ним все было надежно. Кажется, шансов, что Гильерме сыграет с ЦСКА, очень-очень мало. У него растяжение бедра. Посмотрим, может быть, все не так страшно. У Эдера более серьезная травма - надрыв задней поверхности бедра. У нас есть волевые усилия. Будем стараться делать замены. О следующем матче, с ЦСКА, подумаем завтра", - приводят слова Семина российские СМИ.

После этого матча "Локомотив" с пятью очками занимает третье место в своей группе.

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