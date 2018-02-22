Семин: "Со "Спартаком" можем сыграть в пять или шесть защитников"

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Семин: "Со "Спартаком" можем сыграть в пять или шесть защитников"
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассуждает о предстоящем матче 21-го тура чемпионата России против "Спартака".

"Готов ли "Локо" выиграть чемпионат России и Лигу Европы? Давайте проще формулировать. Важна следующая игра - со "Спартаком". Потом матч Лиги Европы. Так что будем двигаться от игры к игре. Выкладываясь на 100 процентов. Мы очень надеемся на Чорлуку. В ближайшее время. А сразу несколько хороших центральных защитников - это не проблема. Это нормально.

Раз рассчитываем на Чорлуку, будем ли мы играть в 3 центральных защитника со "Спартаком"? Может быть. А, может, сыграем в пять защитников. Или в 6. У "Спартака" сильная атака", - приводят слова Семина российские СМИ.

Напомним, что после 20 туров "Локомотив" лидирует в Премьер-лиге и опережает идущий третьим "Спартак" на восемь очков. Матч состоится 4 марта.

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