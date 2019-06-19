Семин сообщил, что Тарасов покинет "Локомотив" этим летом

Теги локомотив москваюрий семиндмитрий тарасов

Семин сообщил, что Тарасов покинет "Локомотив" этим летом

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин заявил, что готов расстаться с хавбеком Дмитрием Тарасовым, утверждает ТАСС.

Соглашение 32-летнего футболиста с "железнодорожнимами" заканчивается 30 июня 2019 года. В другой клуб он сможет перейти на правах свободного агента.

"Тарасов не едет на тренировочный сбор, у него заканчивается контракт и он ищет другую команду. Мы его должны поблагодарить, сказать большое спасибо за его участие в победном цикле "Локомотива". Он молодец, я его уважаю как профессионала", - сказал Семин.

Футболист играет в составе "Локомотива" с 2010 года. Вместе с клубом он становился чемпионом России (2017/18), а также трёхкратным обладателем Кубка России. В минувшем сезоне он участвовал лишь в 9 матчах в РПЛ, не отметившись результативными действиями.

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