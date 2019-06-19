Семин сообщил, что Тарасов покинет "Локомотив" этим летом

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин заявил, что готов расстаться с хавбеком Дмитрием Тарасовым, утверждает ТАСС.



Соглашение 32-летнего футболиста с "железнодорожнимами" заканчивается 30 июня 2019 года. В другой клуб он сможет перейти на правах свободного агента.

"Тарасов не едет на тренировочный сбор, у него заканчивается контракт и он ищет другую команду. Мы его должны поблагодарить, сказать большое спасибо за его участие в победном цикле "Локомотива". Он молодец, я его уважаю как профессионала", - сказал Семин.

Футболист играет в составе "Локомотива" с 2010 года. Вместе с клубом он становился чемпионом России (2017/18), а также трёхкратным обладателем Кубка России. В минувшем сезоне он участвовал лишь в 9 матчах в РПЛ, не отметившись результативными действиями.

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