Семин сообщил о начале выпуска собственной линейки спортивной одежды
Экс-главный тренер "Локомотива" в инстаграме сообщил о том, что в скором стартует выпуск собственной линейки спортивной одежды. Коллекция будет выпущена московским премиальным брендом одежды "Олово".
В соцсети Семин выставил фото, на котором он держит лист с черным изображением своего силуэта. Вероятно, данное изображение станет логотипом коллекции.
"Вместе с "Олово" мы начинаем выпуск спортивной одежды, напоминающей о наших победах!" - написал тренер.
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|Команда
|М
|О
|1
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|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
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|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
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|16
|Ахмат
|22
|20