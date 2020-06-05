Семин сообщил о начале выпуска собственной линейки спортивной одежды

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Семин сообщил о начале выпуска собственной линейки спортивной одежды

Экс-главный тренер "Локомотива" в инстаграме сообщил о том, что в скором стартует выпуск собственной линейки спортивной одежды. Коллекция будет выпущена московским премиальным брендом одежды "Олово".

В соцсети Семин выставил фото, на котором он держит лист с черным изображением своего силуэта. Вероятно, данное изображение станет логотипом коллекции.

"Вместе с "Олово" мы начинаем выпуск спортивной одежды, напоминающей о наших победах!" - написал тренер.

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