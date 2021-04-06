Семин сравнил тренеров прошлого и настоящего

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Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин поделился воспоминаниями о периоде работы со знаменитыми тренерами прошлого Константином Бесковым и Валерием Лобановским и сравнил их с тренерами из современного футбола.

"Бесков высокообразованный был вообще человек. Он любил театр, ходил на все новые спектакли, которые были в Москве.

Он как тренер... Если сейчас сравнение сделать, например: Лобановский – это Симеоне, а Бесков – это Гвардиола. Бесков больше всего внимания уделял мышлению игрока, его технике.

Валерий Васильевич, тот противоположность ему был. Для него объем работы должен быть. Константин Иванович любил молодых игроков, развивал их", – сказал Семин в эфире программы "Человек из футбола".