Семин сравнил тренеров прошлого и настоящего

Теги юрий семинхосеп гвардиоладиего симеоне

Семин сравнил тренеров прошлого и настоящегоФото: Твиттер @Football_SB 
Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин поделился воспоминаниями о периоде работы со знаменитыми тренерами прошлого Константином Бесковым и Валерием Лобановским и сравнил их с тренерами из современного футбола.

"Бесков высокообразованный был вообще человек. Он любил театр, ходил на все новые спектакли, которые были в Москве.

Он как тренер... Если сейчас сравнение сделать, например: Лобановский – это Симеоне, а Бесков – это Гвардиола. Бесков больше всего внимания уделял мышлению игрока, его технике.

Валерий Васильевич, тот противоположность ему был. Для него объем работы должен быть. Константин Иванович любил молодых игроков, развивал их", – сказал Семин в эфире программы "Человек из футбола".

Читать также: Семин поддержал Мусаева | http://soccernews.ru

��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" попал в рейтинг наиболее результативных клубов Европы

"Зенит" попал в рейтинг наиболее результативных клубов Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов