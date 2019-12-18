Семин стал лауреатом "Серебряной лани" в номинации "Лучший тренер"

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Семин стал лауреатом "Серебряной лани" в номинации "Лучший тренер"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин был награжден "Серебрянной ланью" в номинации "Лучший тренер". Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивных журналистов России.

Напомним, что в этом году Семин с "Локомотивом" занял второе место в РПЛ и выиграл Кубок России.

Лучшей команда года стала сборная России по пляжному футболу, занявшая третье место на чемпионате мира.

Семин возглавляет "Локомотив" с 2016 года. Ранее он также работал в клубе с 1986-го по 1990-й, с 1992-го по 2005-й и в 2009-2010 годах.  Вместе с ним "Локомотив" трижды стал чемпионом России, шесть раз выиграл Кубок страны и трижды завоевал Суперкубок России.

А еще: Семин - самый возрастной тренер в 39 европейских лигах| http://soccernews.ru
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