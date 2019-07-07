Сёмин стал первым среди тренеров по количеству трофеев, выигранных с российскими командами

Теги локомотив москваюрий семинзенит санкт-петербург

Сёмин стал первым среди тренеров по количеству трофеев, выигранных с российскими командами

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин занял первое место среди тренеров по количеству трофеев, выигранных с российскими командами в постсоветский период.

Вчера, 6 июля, "Локомотив" обыграл "Зенит" (3:2) и выиграл Суперкубок России.

"Локомотив" под руководством Семина завоевал уже 12 трофеев: 3 победы в чемпионате России (2002, 2004, 2018), 6 титулов Кубка страны (1996, 1997, 2000, 2001, 2017, 2019) и 3 победы в Суперкубке страны (2003, 2005, 2019).

На втором месте по этому показателю расположился экс-тренер "Спартака" Олег Романцев и бывший главный тренер столичного ЦСКА Валерий Газзаев, в активе которых по 11 трофеев.

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