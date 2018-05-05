Сёмин стал самым возрастным тренером, выигравшим чемпионат России
Благодаря победе над "Зенитом" в матче 29-го тура РФПЛ "Локомотив" досрочно оформил чемпионство.
Таким образом, наставник "железнодорожников" Юрий Сёмин стал самым возрастным тренером, выигравшим чемпионат России. На следующей неделе ему исполнится 71 год.
Ранее рекорд по этому показателю принадлежал голландцу Дику Адвокату, который в 2007 году привёл "Зенит" к золотым медалям в возрасте 60 лет.
Не пропустите: Сёмин догнал Слуцкого по числу побед в чемпионате России, впереди только два тренера. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|29
|60
|2
|Спартак Москва
|29
|56
|3
|Краснодар
|29
|53
|4
|ЦСКА Москва
|28
|52
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|29
|50
|6
|Уфа
|28
|39
|7
|Арсенал Тула
|28
|39
|8
|Динамо Москва
|29
|37
|9
|Урал
|28
|37
|10
|Рубин
|28
|36
|11
|Ахмат
|28
|35
|12
|Ростов
|29
|34
|13
|Амкар
|28
|31
|14
|Анжи
|28
|24
|15
|Тосно
|29
|24
|16
|СКА Хабаровск
|29
|13