Благодаря победе над "Зенитом" в матче 29-го тура РФПЛ "Локомотив" досрочно оформил чемпионство.

Таким образом, наставник "железнодорожников" Юрий Сёмин стал самым возрастным тренером, выигравшим чемпионат России. На следующей неделе ему исполнится 71 год.

Ранее рекорд по этому показателю принадлежал голландцу Дику Адвокату, который в 2007 году привёл "Зенит" к золотым медалям в возрасте 60 лет.

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