Семин стал тренером-консультантом клуба Евгения Савина

Теги юрий семиневгений савин

Семин стал тренером-консультантом клуба Евгения СавинаИзвестный блогер Евгений Савин сообщил, что экс-наставник московского "Локомотива" Юрий Семин станет консультировать новый клуб "Красава".

"Юрий Павлович Семин будет тренером-консультантом в ФК "Красава".

Все просмотры, контрольные матчи, игры чемпионата будут под его опытным взглядом.

Круто, что с таким опытом и бэкграундом осталось огромное желание помогать молодым. Молодежь, готовьтесь", – подписал Савин фотографию в инстаграме.

Напомним, Савин объявил, что "Красава" будет подавать заявку в Олимп-ПФЛ в 2021 году.

Читать также: Блогер Евгений Савин объявил о создании профессионального футбольного клуба | http://soccernews.ru
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