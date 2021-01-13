Семин стал тренером-консультантом клуба Евгения Савина

Известный блогер Евгений Савин сообщил, что экс-наставник московского "Локомотива" Юрий Семин станет консультировать новый клуб "Красава".

"Юрий Павлович Семин будет тренером-консультантом в ФК "Красава".

Все просмотры, контрольные матчи, игры чемпионата будут под его опытным взглядом.

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Круто, что с таким опытом и бэкграундом осталось огромное желание помогать молодым. Молодежь, готовьтесь", – подписал Савин фотографию в инстаграме.