Сёмин, Тедеско и ещё три специалиста поспорят за звание лучшего тренера РПЛ в марте

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Сёмин, Тедеско и ещё три специалиста поспорят за звание лучшего тренера РПЛ в марте

Российская Премьер-лига составила пятёрку претендентов на звание лучшего тренера турнира по итогам марта.

В список номинантов включены Юрий Сёмин ("Локомотив"), Сергей Матвеев ("Краснодар"), Кирилл Новиков ("Динамо"), Доменико Тедеско ("Спартак") и Владимир Федотов ("Сочи").

Результаты их команд в текущем месяце представлены на картинке ниже.

Не пропустите: Названы пять претендентов на звание лучшего игрока РПЛ в марте. | http://soccernews.ru
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