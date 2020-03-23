Сёмин, Тедеско и ещё три специалиста поспорят за звание лучшего тренера РПЛ в марте

Российская Премьер-лига составила пятёрку претендентов на звание лучшего тренера турнира по итогам марта.

В список номинантов включены Юрий Сёмин ("Локомотив"), Сергей Матвеев ("Краснодар"), Кирилл Новиков ("Динамо"), Доменико Тедеско ("Спартак") и Владимир Федотов ("Сочи").

Результаты их команд в текущем месяце представлены на картинке ниже.

⚡️ Кто из наставников был лучшим в марте?



Отдайте свой голос за лучшего тренера месяца в #ТинькоффРПЛ в нашей группе ВКонтакте https://t.co/9HNPMVm6rk ✔#ТренерМесяца pic.twitter.com/xGhpIVfFVY — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 23, 2020

Не пропустите: Названы пять претендентов на звание лучшего игрока РПЛ в марте. | http://soccernews.ru