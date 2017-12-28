Семин: "Трансферная кампания "Локомотива" не может быть масштабной"

Теги локомотив москваюрий семин

Семин: "Трансферная кампания "Локомотива" не может быть масштабной"Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал ситуацию с возможным пополнением его команды.

"Безусловно, чтобы конкурировать со "Спартаком", "Зенитом", ЦСКА и "Краснодаром", нужны новички. При этом пополнение должно быть точечным, качественным. Но в первую очередь мне бы хотелось восстановить тех ребят, которые уже есть в нашей команде. Я говорю о Чорлуке, Гильерме и Ари.

Наша трансферная кампания не может быть масштабной. У нас на это нет денег. А точечно мы в состоянии кого-то взять. Причем это может быть как аренда, так и покупка. Но если нам не удастся никого взять, не вижу в этом трагедии. У нас и так - достаточно сильная команда", - цитирует наставника "железнодорожников" Российская газета.

Напомним, Семин высказался о возможном переходе в "Локомотив" Дзюбы. | soccernews.ru

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