Семин: "Трансферная кампания "Локомотива" не может быть масштабной"

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал ситуацию с возможным пополнением его команды.

"Безусловно, чтобы конкурировать со "Спартаком", "Зенитом", ЦСКА и "Краснодаром", нужны новички. При этом пополнение должно быть точечным, качественным. Но в первую очередь мне бы хотелось восстановить тех ребят, которые уже есть в нашей команде. Я говорю о Чорлуке, Гильерме и Ари.

Наша трансферная кампания не может быть масштабной. У нас на это нет денег. А точечно мы в состоянии кого-то взять. Причем это может быть как аренда, так и покупка. Но если нам не удастся никого взять, не вижу в этом трагедии. У нас и так - достаточно сильная команда", - цитирует наставника "железнодорожников" Российская газета.

Напомним, Семин высказался о возможном переходе в "Локомотив" Дзюбы. | soccernews.ru