Семин: "У "Спартака" уровень готовности немного выше, чем у "Локомотива"

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин подвел итог столичному дерби, в котором его команда сыграла вничью со "Спартаком".

"Первый тайм в матче "Локомотив" - "Спартак" был полностью за "красно-белыми". "Спартак" имел больше моментов и лучше играл. Во втором тайме мы выровняли игру, и, думаю, преимущество было уже у нас. Хорошая игра. Наверное, у "Спартака", так как он играет в Лиге Чемпионов, уровень готовности немного выше, чем у нас", - цитирует наставника "железнодорожников" Чемпионат.

Напомним, "Локомотив" близок к подписанию очередного громкого новичка. | soccernews.ru