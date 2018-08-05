Семин: "У "Спартака" уровень готовности немного выше, чем у "Локомотива"

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Семин: "У "Спартака" уровень готовности немного выше, чем у "Локомотива"Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин подвел итог столичному дерби, в котором его команда сыграла вничью со "Спартаком".

"Первый тайм в матче "Локомотив" - "Спартак" был полностью за "красно-белыми". "Спартак" имел больше моментов и лучше играл. Во втором тайме мы выровняли игру, и, думаю, преимущество было уже у нас. Хорошая игра. Наверное, у "Спартака", так как он играет в Лиге Чемпионов, уровень готовности немного выше, чем у нас", - цитирует наставника "железнодорожников" Чемпионат.

Напомним,  "Локомотив" близок к подписанию очередного громкого новичка. | soccernews.ru

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