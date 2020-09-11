Сёмин убедил Кверквелию не завершать карьеру из-за травмы

Бывший тренер "Локомотива" Юрий Батуренко признался, что недавно грузинский защитник Соломон Кверквелия был близок к уходу из футбола.

"У него травма была серьёзная. В последнем матче с "Уфой" сломался. Потом пошли осложнения, мышцы сводила судорога. Он бегать вообще не мог долгое время. Что только ни делали доктора. Да, вот такая травма. Я про подобное никогда не слышал. Вот его вытаскивали из этого состояния очень долго... Саба реально задумывался над тем, чтобы закончить с футболом. Мы с Палычем [Юрий Сёмин] его отговорили", - рассказал Батуренко.

Сейчас Кверквелия выступает за "Ротор" на правах аренды. В "Локомотив" он, скорее всего, уже не вернётся, поскольку его контракт с клубом истекает в конце сезона.

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