Семин: "Уход в "Локомотив" из "Динамо" в 2009 году был поспешным решением"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в эфире телеканала "Футбол" рассказал, что ошибся, когда решил покинуть украинский "Динамо" в 2009 году.

"В тот период со спортивной точки зрения возвращение в "Локомотив" было поспешным решением. Остался бы я, если бы выиграл Кубок УЕФА? Сложно сказать", - сказал Семин.

Напомним, в 2009 году киевский клуб под руководством 73-летнего специалиста дошел до Кубка УЕФА.

Семин работал в Киеве с 2007 по 2009 год, после чего ушел в стан "железнодорожников". В 2010 году тренер снова вернулся в "Динамо".

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