Сёмин указал на необходимость введения видеоповторов в РПЛ

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Сёмин указал на необходимость введения видеоповторов в РПЛ

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин указал на необходимость введения видеоповторов в российской Премьер-лиге.

"С прошлого года говорю - внедряйте новые технологии. Сейчас посмотрели бы и засчитали бы гол, это же помощь судье, почему-то у нас этого не происходит, гол же чистый" - сказал Сёмин.

Наставник "железнодорожников" имеет в виду эпизод с незасчитанным голом форварда "Локомотива" Эдера на 15-й минуте матча с "Уфой" из-за офсайда, которого на самом деле не было. 

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