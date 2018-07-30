Сёмин указал на необходимость введения видеоповторов в РПЛ

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин указал на необходимость введения видеоповторов в российской Премьер-лиге.

"С прошлого года говорю - внедряйте новые технологии. Сейчас посмотрели бы и засчитали бы гол, это же помощь судье, почему-то у нас этого не происходит, гол же чистый" - сказал Сёмин.

Наставник "железнодорожников" имеет в виду эпизод с незасчитанным голом форварда "Локомотива" Эдера на 15-й минуте матча с "Уфой" из-за офсайда, которого на самом деле не было.

Не пропустите: Президент "Локомотива" недоволен судейством в матче с "Уфой". | http://soccernews.ru