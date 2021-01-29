Сёмин в 2006 году забраковал Диего Косту на сборе "Динамо"
Известный испанский форвард Диего Коста мог 15 лет назад стать игроком московского "Динамо".
Футболист был на просмотре на сборе "бело-голубых", но возглавлявший тогда команду Юрий Сёмин отказался от услуг будущей звезды.
"В январе 2006 года была очень интересная история. Жорже Мендеш прислал 17-летнего Диего Косту на просмотр в "Динамо". Его выпустили за дубль, и он за десять минут забил три гола. Взяли на сбор в Испанию. Во время матча Сёмин подозвал его: "Давай играть!". А Диего без щитков. Начал их надевать, и Сёмин сказал: "Не надо. Давай другого".
Так Диего Коста не стал игроком "Динамо". Думаю, только из-за щитков, ха-ха. Он их слишком долго надевал. Он же с севера Бразилии, поэтому ленивый. Вот и тогда долго собирался, и Сёмин не выдержал", - рассказал футбольный агент Гильерме Рейс.
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