Сёмин: "В целом я очень доволен, это была тяжелейшая игра"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал победу своей команды над "Рубином" в матче 19-го тура чемпионата России.

"В первом тайме мы проигрывали во многих эпизодах. Моментов как таковых у наших ворот не было, но и мы ничего не имели. Во втором тайме ребята нашли в себе силы, и это самое главное. Молодцы, правильно перестроились. Что касается удаления, то это следствие того, что мы перестроились и поставили к Навасу игрока, который бежит быстрее, чем он. Поэтому и произошло нарушение. В целом я очень доволен. Это была тяжелейшая игра. Такой тяжёлой у нас ещё не было. Казань очень сильно играет в обороне" - сказал Сёмин.

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