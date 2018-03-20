Семин: "В чемпионате все самое интересное только начинается"

Теги локомотив москваюрий семин

Семин: "В чемпионате все самое интересное только начинается"Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о борьбе за чемпионство в текущем розыгрыше РФПЛ.

"Кто самый страшный наш конкурент? Отвечу по-другому: для нас второй круг сложнее первого. А вообще самое интересное только начинается. Очковый отрыв и прочие обстоятельства мало что значат. Все движутся от игре к игре, лечат игроков, готовятся, живут сегодняшним днем", - цитирует наставника "железнодорожников" МАТЧ ТВ.

Напомним, о борьбе за чемпионство в РФПЛ также высказался Луис Адриано. | soccernews.ru

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