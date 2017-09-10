Семин: "В Грозном всегда сложно играть"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал ничейный результат с "Ахматом" (1:1) в матче 9-го тура чемпионата России.

"В Грозном всегда сложно играть. Но минуты до 60-й особых проблем у нас не было. Замены «Ахмата» добавили остроты и создали сложности, с которыми мы не справились. Наверное, одно очко тоже движение вперед. Сложно после большого перерыва и отсутствия большой группы футболистов подвести всех под общий знаменатель. Концовку мы провели не лучшим образом. Делали замены, чтобы поддержать темп, но не получилось.

Поле было не идеальное, но играть позволяло. Думаю, в ближайшее время его заменят. Почему не сыграл Рыбус? У него проблемы с икроножной мышцей. Мацей хотел играть, но мы не рискнули. Могли получить надрыв и потерять Рыбуса на долгий срок", - приводит слова Семина официальный сайт клуба.

После этого матча "Локомотив" остался на втором месте в Премьер-лиге.

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