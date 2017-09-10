Семин: "В Грозном всегда сложно играть"
Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал ничейный результат с "Ахматом" (1:1) в матче 9-го тура чемпионата России.
"В Грозном всегда сложно играть. Но минуты до 60-й особых проблем у нас не было. Замены «Ахмата» добавили остроты и создали сложности, с которыми мы не справились. Наверное, одно очко тоже движение вперед. Сложно после большого перерыва и отсутствия большой группы футболистов подвести всех под общий знаменатель. Концовку мы провели не лучшим образом. Делали замены, чтобы поддержать темп, но не получилось.
Поле было не идеальное, но играть позволяло. Думаю, в ближайшее время его заменят. Почему не сыграл Рыбус? У него проблемы с икроножной мышцей. Мацей хотел играть, но мы не рискнули. Могли получить надрыв и потерять Рыбуса на долгий срок", - приводит слова Семина официальный сайт клуба.
После этого матча "Локомотив" остался на втором месте в Премьер-лиге.
Не пропустите: Ничья в пользу "Зенита": "Ахмат" не пустил "Локомотив" на первое место. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Ничья в пользу "Зенита": "Ахмат" не пустил "Локомотив" на первое место
-
Хет-трик Иммобиле и ошибки Бонуччи: "Милан" разгромлен в Риме
-
"Динамо" и "Зенит" завершили матч без голов
-
Месси оформляет хет-трик: "Барселона" разбивает "Эспаньол" в дерби Каталонии
-
"Сток Сити" остановил победное шествие "Манчестер Юнайтед"
Лента новостей
-
Азар: "Челси" пора выиграть и Лигу чемпионов"
-
Диаби собирался завершить карьеру
-
"Реал" может купить Де Хеа следующим летом
-
Слуцкий: "Халл" был близок к трансферу Мусы, но он решил остаться в "Лестере"
-
Хоакин отдал 80 голевой пас и стал третьим в списке лучших действующих ассистентов в Примере, больше только у Месси и Роналду
-
"Марсель" – "Ренн" - 1:3 (обзор)
-
"Марсель" уступил "Ренну"
-
"Болонья" – "Наполи" - 0:3 (видео)
-
"Наполи" разгромил "Болонью" в гостях
-
"Вильярреал" – "Бетис" - 3:1 (обзор)
-
"Вильярреал" одержал волевую победу над "Бетисом"
-
Иммобиле: "Не каждая команда может забить "Милану" четыре гола"
-
"Спартак" готов продлить Глушакова до лета 2021 года
-
ЦСКА отпраздновал годовщину открытия клубного стадиона
-
Что с ними случилось дальше? Все лучшие игроки молодежных чемпионатов Европы
-
Спортдир "Барселоны" Фернандес: "Месси и Иньеста продлят контракты с клубом"
-
Роналду недоволен результатами "Реала"
-
Мальдини: "Никто в "Милане" не ожидал, что Обамеянг сумеет выйти на такой уровень"
-
Промес: "Перед Лигой чемпионов нужно сохранять концентрацию"
-
Дортмундская "Боруссия" теряет Шмельцера
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|9
|21
|2
|Локомотив Москва
|9
|20
|3
|Краснодар
|9
|18
|4
|ЦСКА Москва
|9
|16
|5
|Ростов
|9
|16
|6
|Рубин
|9
|14
|7
|Ахмат
|9
|13
|8
|Спартак Москва
|9
|12
|9
|Уфа
|9
|10
|10
|Динамо Москва
|9
|9
|11
|Урал
|8
|9
|12
|Тосно
|9
|8
|13
|Арсенал Тула
|9
|8
|14
|Анжи
|9
|7
|15
|СКА Хабаровск
|8
|6
|16
|Амкар
|9
|5