Семин: "В какой-то момент мастерства не хватало и хладнокровия"

Теги локомотив москваюрий семинска хабаровск

Семин: "В какой-то момент мастерства не хватало и хладнокровия"

Наставник "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал матч против "СКА-Хабаровск" (1:0).

"Перед матчем я говорил, что игра будет сложная, и нужны будут только максимальные усилия. Моментов, чтобы забить, было достаточно. Не один мяч, а два-три. Это футбол, не все забивается. В какой-то момент мастерства не хватало и хладнокровия.

Будем работать над реализацией. Во втором тайме, как обычно, играли лучше. Очень рады, что в день железнодорожника мы победили, поздравляем всех железнодорожников с праздником. И всех, кто болеет за "Локомотив". Я рад, что мы продолжаем победную серию" - приводят слова Семина российские СМИ.

Смотрите также обзор матча "Локомотив" - "СКА-Хабаровск". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Битва двух столиц: "Зенит" принимает "Спартак"

Битва двух столиц: "Зенит" принимает "Спартак"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 4 12
2 Ахмат 4 9
3 Зенит Санкт-Петербург 3 9
4 Уфа 4 8
5 Ростов 4 7
6 ЦСКА Москва 3 6
7 Краснодар 3 6
8 Спартак Москва 3 5
9 Урал 3 5
10 Динамо Москва 4 4
11 Рубин 3 3
12 Арсенал Тула 3 3
13 Анжи 4 3
14 Тосно 3 0
15 Амкар 4 0
16 СКА Хабаровск 4 0
Полная таблица

топ-5 тегов