Семин: "В какой-то момент мастерства не хватало и хладнокровия"

Наставник "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал матч против "СКА-Хабаровск" (1:0).

"Перед матчем я говорил, что игра будет сложная, и нужны будут только максимальные усилия. Моментов, чтобы забить, было достаточно. Не один мяч, а два-три. Это футбол, не все забивается. В какой-то момент мастерства не хватало и хладнокровия.

Будем работать над реализацией. Во втором тайме, как обычно, играли лучше. Очень рады, что в день железнодорожника мы победили, поздравляем всех железнодорожников с праздником. И всех, кто болеет за "Локомотив". Я рад, что мы продолжаем победную серию" - приводят слова Семина российские СМИ.

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