Семин: "В матчах с "Атлетико" не заслуживали настолько тяжелого поражения"

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин в очередной раз высказался о вылете своей команды из Лиги Европы от мадридского "Атлетико".

"Объективно эта команда сильнее нас сейчас, но мы не заслуживали настолько тяжелого поражения. Это не оправдание, но объяснение: "Локо" только вкатывался в сезон, а у наших соперников он был в самом разгаре. Российским командам вообще очень сложно соперничать с топ-клубами из Европы, а с такими, как "Ницца" или "Лион" - вполне", - цитирует наставника "железнодорожников" sport24.ru.

Напомним, обслуживать матч "Амкар" - "Локомотив" будет арбитр из Санкт-Петербурга. | soccernews.ru