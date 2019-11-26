Сёмин: "В матче с "Байером" не было нашего, локомотивского, духа"

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Сёмин: "В матче с "Байером" не было нашего, локомотивского, духа"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал поражение в матче 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Байером" (0:2). Об этом сообщает "Чемпионат".

Из-за проигрыша в этой встрече "Локомотив" потерял шансы на еврокубковую весну.

"Мы все разочарованы. Я разочарован тем, что после пропущенного мяча, хоть тайм был и неплохим в техническом плане, мы были очень слабы по части характера. Неожиданно стали проигрывать слишком много единоборств, после первого тайма потеряли уверенность. Надо посмотреть статистику, но мне совсем не понравился второй тайм. Не было характера. Хотя, если брать по моментам, у нас их было не меньше, а может, и больше. Но именно духа - нашего, локомотивского, - сегодня не было", - сказал Семин.

"Локомотив" с 3 баллами замыкает группу D. "Байер" с 6 очками располагается на 3 месте.

В заключительном туре группового этапа Лиги Чемпионов "Локомотив" сыграет с "Атлетико". "Байер" встретится с "Ювентусом". Матчи состоятся 11 декабря.

Не пропустите: Семин рассказал об ожиданиях от матча с "Байером"| http://soccernews.ru
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