Семин: "В плей-офф Лиги Европы хотел бы соперника посильнее, а вдруг "Спартак" попадется!"



Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал победу своей команды над "Злином" (2:0) в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы.

"Итоги очень-очень положительные. Вышли из группы с первого места в весну. Ждем жеребьевки! А самое важное: казалось бы, конец сезона, я боялся определенной недооценки, ведь нас устраивала и ничья в принципе. Но игроки – молодцы! Проявили большую выдержку. В первом тайме нам было очень тяжело. "Злин" прессинговал, оказывал большое давление, мы не могли зацепиться за мяч. А вот уже после перерыва у нас имелось преимущество.

Какую команду хочу в плей-офф? Посильнее! А разве там слабые могут быть? Про жребий бессмысленно говорить. Он ведь так и называется – жребий. А вдруг "Спартак" попадется! Тогда проведем несколько игр подряд с ним. Может ведь такое быть? Тогда никуда ехать не надо будет", - приводят слова Семина российские СМИ.

Напомним, что жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы состоится 8 декабря.

Не пропустите: "Локомотив" обыграл "Злин" и вышел в плей-офф с первого места. | http://soccernews.ru