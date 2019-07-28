Семин: "ВАР сегодня сработал против "Локомотива", но не против футбола"

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Семин: "ВАР сегодня сработал против "Локомотива", но не против футбола"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался о матче своей команды с ЦСКА (0:1) в рамках 3-го тура РПЛ. В этой встрече был назначен пенальти в ворота железнодорожников после просмотра ВАР.

Победный гол забил Федор Чалов.

"ВАР сегодня сработал против "Локомотива", но не против футбола. Но почему не посмотрели эпизод на Смолове? Мне кажется, там был такой же фол на Смолове. Почему его не посмотрели? Надо смотреть все моменты. ВАР должен быть! Объективность для футбола очень важна", - сказал тренер.

В 4-м туре ЦСКА сыграет в гостях с "Рубином" (4 августа), "Локомотив" встретится с "Крыльями Советов" (3 августа).

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