Семин верит в Миранчука в "Аталанте"

Фото: инстаграм Миранчука\Автор неизвестен

Экс-тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался о том, что главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини отказался отпускать Алексея Миранчука в "Дженоа".

"Если Гасперини принял такое решение, значит, он рассчитывает на Алексея. Сейчас проблемы у Иличича, у других футболистов — это шанс для Миранчука.

Миранчуку по силам закрепиться в "Аталанте". У него есть все данные для этого. Алексей хорошо делает свою работу, когда выходит на поле", - сказал Семин.

В текущей кампании Миранчук сыграл в 15 матчах бергамасков, в которых забил один гол и отдал два ассиста.

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