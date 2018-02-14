Семин: "Волевые усилия и характер должны сыграть главную роль в матче с "Ниццей"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассуждает о предстоящем матче 1/16 финала Лиги Европы против "Ниццы".

"У нас была достаточно большая пауза – два месяца. Завтра у нас первый официальный матч. На подготовку у нас был ровно один месяц, мы провели серию товарищеских матчей. Не могу сказать, что мы готовы на 100%. Но есть волевые усилия и характер, это и должно сыграть главную роль.

Ари практически восстановился и набрал хорошие кондиции. Он, как и Фарфан, готов сыграть завтра. Они провели хорошую работу на тренировочных сбора.

Что касается того, что "Ницца" идет на 9-м месте в чемпионате Франции, а мы лидируем в чемпионате России, то могу сказать, что фаворита в предстоящем матче нет. "Ницца" – очень хорошая команда, которая имеет свой стиль игры. Это команда, которая по владению мячом, наверное, идет в чемпионате Франции на втором месте – после ПСЖ. У них очень хорошая атакующая группа игроков, а также хороший прием трех центральных полузащитников.

В комбинационном плане команда выглядит очень эффектно. Может быть, в последних матчах им что-то не удалось, но это очень сильная команда. А чемпионат Франции входит в пятерку лучших чемпионатов Европы", – приводят слова Семина российские СМИ.

Матч "Ницца" - "Локомотив" состоится 15 февраля и начнется в 21:00 мск.

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