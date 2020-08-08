Сёмин возмутился, что "Локомотив" не пригласил его на вручение медалей

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Сёмин возмутился, что "Локомотив" не пригласил его на вручение медалей

Бывший наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин остался недоволен решением клуба не звать его на церемонию вручения серебряных медалей по итогам минувшего чемпионата.

"Меня не пригласили на сегодняшнее вручение. Медаль-то мне положена. Я выиграл 12 матчей, а они – только четыре. Думаю, медаль как-то передадут, может, через администратора", – сказал 73-летний специалист.

Напомним, что Сёмин возглавлял "железнодорожников" до весны, а в мае совет директоров клуба принял решение не продлевать с ним контракт.

Новым главным тренером "Локомотива" стал серб Марко Николич, под руководством которого команда сохранила второе место в РПЛ и попала в Лигу Чемпионов.

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