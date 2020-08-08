Сёмин возмутился, что "Локомотив" не пригласил его на вручение медалей
Бывший наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин остался недоволен решением клуба не звать его на церемонию вручения серебряных медалей по итогам минувшего чемпионата.
"Меня не пригласили на сегодняшнее вручение. Медаль-то мне положена. Я выиграл 12 матчей, а они – только четыре. Думаю, медаль как-то передадут, может, через администратора", – сказал 73-летний специалист.
Напомним, что Сёмин возглавлял "железнодорожников" до весны, а в мае совет директоров клуба принял решение не продлевать с ним контракт.
Новым главным тренером "Локомотива" стал серб Марко Николич, под руководством которого команда сохранила второе место в РПЛ и попала в Лигу Чемпионов.
Не пропустите: Кикнадзе ответил на претензии о трансферной политике "Локомотива". | http://soccernews.ru
главное
-
Официально: Лисакович перешёл в "Локомотив"
-
Шанс для Гаттузо и безнадежность "Челси": анонс сегодняшних поединков Лиги Чемпионов
-
ЦСКА обзавёлся новым премиальным спонсором
-
СМИ: Черышев отклонил предложение клуба из Москвы
-
Роналду забил все голы "Ювентуса" в плей-офф двух последних сезонов Лиги Чемпионов
Лента новостей
-
Болельщики выбрали лучшего игрока ЦСКА в прошлом сезоне
-
"Сочи" презентовал новую форму
-
"Ювентус" может вслед за Сарри уволить спортивного директора
-
ЦСКА показал первый день форварда Гайча в новом клубе
-
Появилось видео эмоциональной речи Кикнадзе на встрече с болельщиками "Локомотива"
-
Официально: Сарри покинул "Ювентус"
-
Месси придумал, как обезопасить себя от коронавируса
-
1
СМИ: "Ювентус" уволил Сарри
-
Кикнадзе поссорился с фанатами "Локомотива" на ежегодной встрече
-
Сёмин возмутился, что "Локомотив" не пригласил его на вручение медалей
-
Дзюба - о победе в Суперкубке России: "Трофеи не пахнут"
-
Официально: Лисакович перешёл в "Локомотив"
-
1
Президент "Ювентуса": "Роналду - опора клуба. Уверен, что он останется"
-
"Динамо" близко к оформлению третьего летнего трансфера
-
Мбаппе сможет сыграть с "Аталантой"
-
Шанс для Гаттузо и безнадежность "Челси": анонс сегодняшних поединков Лиги Чемпионов
-
Малафеев высказался о судействе в матчах "Спартака"
-
Гвардиола раскрыл подробности беседы с Зиданом
-
Кикнадзе ответил на претензии о трансферной политике "Локомотива"
-
ЦСКА обзавёлся новым премиальным спонсором
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22