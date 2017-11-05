Семин: "Впечатления - очень хорошие"

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Семин: "Впечатления - очень хорошие"Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подвел итог сегодняшнему матчу своей команды против ЦСКА.

"Впечатления - могли выиграть, могли и проиграть. Впечатления очень хорошие - в том плане, что за такой короткий срок смогли найти эмоции на этот замечательный для болельщиков и для меня матч. Основное - у команды есть характер, будем двигаться дальше", - цитирует наставника "железнодорожников" чемпионат.com.

Напомним, "Локомотив" и ЦСКА победителя не определили. | soccernews.ru

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