Семин: "Впервые слышу, что Смолов - приоритетный вариант для "Локомотива"

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал слухи о возможном подписании его клубом форварда "Краснодара" Федора Смолова.

"Смолов? Впервые слышу о том, что он - для нас приоритетный вариант. Говорят, я на комитете предложил нападающего из Грузии? Об этом тоже первый раз слышу. Знаю, что у нас нет денег на покупки", - цитирует наставника "железнодорожников" СЭ.

Напомним, ранее сообщалось, что "Локомотив" поставил Смолова в списке своих трансферных целей выше форварда "Барселоны". | soccernews.ru