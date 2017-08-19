Сёмин: "Всё хорошо, что хорошо заканчивается"

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин поделился эмоциями после победы над "Спартаком" в матче седьмого тура чемпионата России.

"Для зрителей это был потрясающий футбол, настоящий спектакль. Для тренеров - большая проблема. Было допущено много ошибок. Но всё хорошо, что хорошо заканчивается. Благодарен игрокам, которые при счёте 0:2 нашли в себе силы и хорошо провели второй тайм. Он лучше получился, чем первый, несмотря на то, что было удаление у "Спартака" в первой половине. Мы отыгрались за Суперкубок. Это было очень важно. Никому ничего не прощаем" - сказал Сёмин.

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