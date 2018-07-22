Семин: "Все нормально: у нас еще есть неделя"

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о готовности своей команды к новому сезону.

"Все нормально: у нас еще есть неделя, и за эту неделю мы постараемся улучшить кондиции Фернандеша, братьев Миранчуков, Рыбуса. Надеемся, что в ближайшее время к общей группе присоединятся Игорь Денисов и Владислав Игнатьев", - приводит слова наставника "железнодорожников" СЭ.

Напомним, "Локомотив" близок к аренде хавбека ПСЖ. | soccernews.ru