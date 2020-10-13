Семин вспомнил, как впервые в жизни напился алкоголя

Теги юрий семин

Семин вспомнил, как впервые в жизни напился алкоголя

Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал о том, как он впервые в жизни напился алкоголя.

"Самое яркое воспоминание из детства? В 7-м или 8-м классе какое-то было мероприятие в школе, то ли день рождения у кого-то, и кто-то принес вина. Все ребята выпили, и так стало как-то не очень хорошо. Отец увидел.

И самое памятное - отец взял ремень, и он меня очень сильно отстегал этим ремнем, и я запомнил это на всю жизнь. По сей день помню. У меня были очень большие синяки, и не выпускали меня (из дома) целый месяц, кажется, на тренировки", - рассказал Семин в новом выпуске ютуб-шоу "Сычев подкаст и Денис Казанский".

Напомним, в начале лета этого года специалист покинул "Локомотив" и пока находится без клуба.

Не пропустите: Семин: "Без болельщиков футбол очень скучный. Нужно делать все, чтобы они были на игре" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Молодежная сборная России переиграла Латвию и гарантировала себе путевку на Евро-2021

Молодежная сборная России переиграла Латвию и гарантировала себе путевку на Евро-2021

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов