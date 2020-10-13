Семин вспомнил, как впервые в жизни напился алкоголя

Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал о том, как он впервые в жизни напился алкоголя.

"Самое яркое воспоминание из детства? В 7-м или 8-м классе какое-то было мероприятие в школе, то ли день рождения у кого-то, и кто-то принес вина. Все ребята выпили, и так стало как-то не очень хорошо. Отец увидел.

И самое памятное - отец взял ремень, и он меня очень сильно отстегал этим ремнем, и я запомнил это на всю жизнь. По сей день помню. У меня были очень большие синяки, и не выпускали меня (из дома) целый месяц, кажется, на тренировки", - рассказал Семин в новом выпуске ютуб-шоу "Сычев подкаст и Денис Казанский".

Напомним, в начале лета этого года специалист покинул "Локомотив" и пока находится без клуба.

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