Семин вспомнил, как впервые в жизни напился алкоголя
Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал о том, как он впервые в жизни напился алкоголя.
"Самое яркое воспоминание из детства? В 7-м или 8-м классе какое-то было мероприятие в школе, то ли день рождения у кого-то, и кто-то принес вина. Все ребята выпили, и так стало как-то не очень хорошо. Отец увидел.
И самое памятное - отец взял ремень, и он меня очень сильно отстегал этим ремнем, и я запомнил это на всю жизнь. По сей день помню. У меня были очень большие синяки, и не выпускали меня (из дома) целый месяц, кажется, на тренировки", - рассказал Семин в новом выпуске ютуб-шоу "Сычев подкаст и Денис Казанский".
Напомним, в начале лета этого года специалист покинул "Локомотив" и пока находится без клуба.
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