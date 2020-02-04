Сёмин вспомнил о чемпионской команде "Локомотива" 2004 года

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Сёмин вспомнил о чемпионской команде "Локомотива" 2004 года

Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин поностальгировал по составу "железнодорожников" 16-летней давности.

"В 2004 году была уникальная команда, в которой в каждой линии играли свои лидеры - Овчинников, Евсеев, потом таким стал Лима. Вот вам пример возрастного игрока. Лима пришёл к нам, по-моему, в 32 года, но сразу же вписался в коллектив и помог выиграть чемпионат. У него был дух победителя, способного повести команду за собой. Считаю его одним из сильнейших иностранцев, приходивших в российский футбол. Он учил молодёжь профессионализму, отбору мяча. Нам нужен был футболист, который бы зачищал всё за Лоськовым, поскольку мы больше атаковали. И Лима делал это просто блестяще, был настоящим лидером", - сказал Сёмин.

В 2004 году "Локомотив" во второй раз в истории стал чемпионом России, а впоследствии выиграл и Суперкубок страны.

Сёмин в тот период возглавлял столичную команду на протяжении 13 лет - с 1992 по 2005 год.

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