Семин вспомнил о чемпионстве "Локомотива" по итогам-сезона-2017/18
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился воспоминаниями о чемпионстве команды в сезоне-2017/18.
"Тогда эмоции были не один день: они были на протяжении всего года, в котором мы вели тяжелую борьбу. За этот период игроки проявили себя очень мощно и сильно во всех ситуациях. Хотел бы поздравить вех руководителей, кто тогда был. Каждый вносил определенный вклад в эту победу. Самое главное - завершающая радость болельщиков. Причем после победы в таком важном и принципиальном матче, как с "Зенитом".
Мы вернулись на пьедестал, в элитную группу команд нашего чемпионата. Это позволило нам показать имя "Локомотив" на международной арене. Там его забыли. Хотя до этого у нас был хороший сезон в Лиге Европы", - передает слова Семина "РБ-Спорт".
На данный момент чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса. После 22 туров РПЛ "Локомотив" занимает 2 место в турнирной таблице.
Не пропустите: Газзаев высказался о возможном уходе Семина из "Локомотива"| http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Игроки и персонал "Сельты" пройдут тесты на коронавирус
-
1
Ирвинг Лосано может перейти в "Манчестер Юнайтед"
-
"Атлетико" готов подписать хавбека "Реала" Родригеса
-
Семин вспомнил о чемпионстве "Локомотива" по итогам-сезона-2017/18
-
"Интер" готов продлить аренду Перишича в "Баварии"
-
Евсеев рассказал, что перед встречей со "Спартаком" проанализирует работу Тедеско
-
"Ювентус" сообщил, что Дибала все еще не излечился от коронавируса
-
"Ницца" не будет выкупать права на защитника "Барселоны" Ваге
-
Полузащитник "Слуцка" заявил, что в команде ждали остановки чемпионата
-
Смолов в маске ответил на вопросы журналиста после возвращения в Испанию
-
Форвард "Сочи" Карапетян признался, что лучше Кокорина не видел футболиста
-
19
Примера может включать шум трибун во время матчей без зрителей
-
Василий Уткин рассказал, кого считает лучшим тренером в истории футбола
-
Семак рассказал, как тренируется на карантине
-
"Ювентус" готов купить форварда "Наполи" Милика
-
Магомед Адиев высказался о словах Шалимова про дармоедов
-
Селюк опроверг информацию о том, что "Барселона" интересуется Миранчуком
-
Кокорин призвал 300 футболистов РПЛ помочь собрать деньги на лечение девочки
-
10
Куртуа порассуждал о возможной развязке сезона Примеры
-
Стало известно, когда "Милан" возобновит тренировки
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20