Семин вспомнил о чемпионстве "Локомотива" по итогам-сезона-2017/18

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился воспоминаниями о чемпионстве команды в сезоне-2017/18.

"Тогда эмоции были не один день: они были на протяжении всего года, в котором мы вели тяжелую борьбу. За этот период игроки проявили себя очень мощно и сильно во всех ситуациях. Хотел бы поздравить вех руководителей, кто тогда был. Каждый вносил определенный вклад в эту победу. Самое главное - завершающая радость болельщиков. Причем после победы в таком важном и принципиальном матче, как с "Зенитом".

Мы вернулись на пьедестал, в элитную группу команд нашего чемпионата. Это позволило нам показать имя "Локомотив" на международной арене. Там его забыли. Хотя до этого у нас был хороший сезон в Лиге Европы", - передает слова Семина "РБ-Спорт".

На данный момент чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса. После 22 туров РПЛ "Локомотив" занимает 2 место в турнирной таблице.

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