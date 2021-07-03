Сёмин встал на защиту Черчесова
Фото инстаграм Станислава Черчесова
Бывший наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин поддержал главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
"Сборная России разочаровала и тренер всегда виноват! Капелло - один из лучших тренеров мира, Слуцкий, Черчесов! Мы что выиграли Лигу Европы? Лигу Чемпионов? Юношеские чемпионаты? Чемпионат России проводим на высоком уровне?" - написал Сёмин в инстаграме.
Напомним, что россияне провально выступили на Евро-2020, заняв последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.
Накануне появилась информация о планах РФС уволить Черчесова.
Не пропустите: В Кремле открестились от решения по отставке Черчесова. | http://soccernews.ru
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