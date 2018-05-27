Сёмин встал на защиту Серхио Рамоса

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Сёмин встал на защиту Серхио Рамоса

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин встал на защиту капитана "Реала" Серхио Рамоса, которого обвиняют в намеренном нанесении травмы вингеру "Ливерпуля" Мохамеду Салаху во вчерашнем финале Лиги Чемпионов.

"Травма Салаха - чисто игровой эпизод. Рамос корректно ведёт себя по отношению к соперникам. Да, он играет жёстко и жестоко, но грани не переступает" - сказал Сёмин.

Напомним, Салах дал первый комментарий по поводу своей травмы. | http://soccernews.ru

комментарии
ВИКТОР

рамос гандон

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Талгат

Если Семин как профессионал в футболе не видит рамоса виновным то это только минус для него.видно явное умышленное нанесение травмы от этого подлого рамоса

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