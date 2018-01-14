Семин встретился в Капелло в Испании

Теги локомотив москваюрий семинфабио капелло

Семин встретился в Капелло в Испании
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал о встрече и итальянским наставником Фабио Капелло на сборе клуба в Испании.

"Рад был увидеть Капелло, приехавшего из Китая. Пообщались! Работа на сборах в самом разгаре", - написал Семин в своем Instagram.

Фото: Семин и Капелло.

Стоит отметить, что оба специалиста ранее тренировали сборную России.

Не пропустите: "Локомотив" показал секретные тактические схемы со сбора. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

В турнирной таблице Ла Лиги "Реал" находится ближе к зоне вылета, чем к "Барселоне"

В турнирной таблице Ла Лиги "Реал" находится ближе к зоне вылета, чем к "Барселоне"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов