Семин встретился в Капелло в Испании



Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал о встрече и итальянским наставником Фабио Капелло на сборе клуба в Испании.

"Рад был увидеть Капелло, приехавшего из Китая. Пообщались! Работа на сборах в самом разгаре", - написал Семин в своем Instagram.

Фото: Семин и Капелло.

Стоит отметить, что оба специалиста ранее тренировали сборную России.

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