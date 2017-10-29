Семин: "Второй тайм был наш"

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Семин: "Второй тайм был наш"Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал победу своей команды в центральном матче 15-го тура Премьер-Лиги над питерским "Зенитом".

"Мы - счастливы. В Питере очень давно не выигрывали. По-моему, последний раз это было в 2004-м году, когда стали чемпионами. Может, это неплохо, и пойдет дальше дело. Выдержали напряжение "Зенита" в первом тайме - у них было достаточно моментов. Гильерме выручал, защитники выручали. Второй тайм был наш, и я могу только поблагодарить ребят за то, что они выполняли те задачи, над которыми мы работали, и за самоотдачу. Они - просто молодцы", - цитирует наставника "железнодоржников" чемпионат.com.

Напомним, "Локомотив" одержал разгромную победу над "Зенитом". | soccernews.ru

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