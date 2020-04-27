Семин выразил надежду, что РПЛ удастся доиграть
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал, что думает о возможном прекращении чемпионата России в этом сезоне из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Sport24.
"Мое личное желание - это то, чтобы чемпионат продолжился. Чтобы побыстрее мы все выздоровели и скорее увидели болельщиков на трибунах. Поэтому я надеюсь на оптимистичный вариант развития событий.
Что касается варианта с признанием чемпионата несостоявшимся, то никакой роли не играет, устраивает ли меня нынешняя таблица или нет. Надеюсь, этого не случится. Для меня было бы интересно, если бы мы продолжили чемпионат", - сказал Семин.
На данный момент сезон РПЛ приостановлен до 31 мая из-за пандемии коронавируса. Возможно, розыгрыш возобновится в конце июня - начале июля.
А еще: "Локомотив" не хочет продлевать контракт с Семиным на два месяца| http://soccernews.ru
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|Команда
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|30
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|Арсенал Тула
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|8
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|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
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|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
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|25
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|22
|24
|13
|Оренбург
|22
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|22
|23
|15
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|22
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