Сёмин высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ

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Бывший наставник "Локомотива" и "Ростова" Юрий Сёмин поделился мыслями о чемпионской гонке в РПЛ.

"Сейчас три команды - "Зенит", "Динамо" и ЦСКА - находятся рядом. Всё будет очень интересно. Тем более армейцы, "Динамо" хорошо играют. "Зенит" тоже, естественно", - сказал Сёмин.

"Зенит" лидирует в Премьер-лиге, набрав 45 очков в 21 туре. "Динамо" занимает второе место с 42 баллами. ЦСКА идёт третьим с 39 пунктами.

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