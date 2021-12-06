Сёмин высказался о будущем Алексея Миранчука

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Бывший наставник "Локомотива" Юрий Сёмин поделился мыслями о том, где лучше продолжить карьеру полузащитнику "Аталанты" Алексею Миранчуку.

"Алексей должен сам принять решение и определить, нужно ли ему уходить в аренду или оставаться в "Аталанте". Он должен определиться сам, тогда это будет правильно", - цитирует Сёмина "Р-Спорт".

В текущем сезоне Миранчук сыграл за "Аталанту" 9 матчей и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 13,5 миллиона евро.

СМИ писали об интересе к россиянину со стороны "Сассуоло", "Дженоа", "Торино" и "Вероны".

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