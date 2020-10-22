Сёмин высказался о дебюте Миранчука за "Аталанту"

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Сёмин высказался о дебюте Миранчука за "Аталанту"

Бывший наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин отреагировал на первый матч и первый гол экс-полузащитника "железнодорожников" Алексея Миранчука в составе "Аталанты".

Напомним, что дебют 25-летнего россиянина пришёлся на игру 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Мидтьюлланда" (4:0).

"Самое важное, что Миранчуку дали шанс. Лёша этим воспользовался. Это даёт ему дальнейшие хорошие дивиденды для того, чтобы играть в стартовом составе. Миранчук хорошо вышел, а мяч пересёк линию. Рад ли я? За него все рады, я тоже. Это уже третий гол Алексея в Лиге Чемпионов", - сказал тренер.

Сёмин покинул "Локомотив" в мае, а Миранчук в начале сентября.

Не пропустите: Тренер "Аталанты" оценил дебют Алексея Миранчука. | http://soccernews.ru
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