Семин высказался о матче "Зенита" и "Спартака" в Петербурге

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Семин высказался о матче "Зенита" и "Спартака" в Петербурге

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал, что думает о решении РФС провести полуфинал Кубка России "Зенит" - "Спартак" в Петербурге.

"Если бы полуфинал Кубка России проходил в Москве, возмущались бы болельщики "Зенита". Видимо, в регламенте была сделана ошибка. А на замечательном стадионе в Питере приятно играть, я бы и сам с большим удовольствием сыграл еще раз в Санкт-Петербурге. Тем более болельщиков будет мало. Не вижу никаких проблем. Уверен, это будет отличный матч", - цитирует Семина "Чемпионат".

Напомним, что матч "Зенит" - "Спартак" запланирован на 19 июля. В другом полуфинале сыграют "Химки" и победитель пары "Шинник" - "Урал".

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