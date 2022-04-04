Семин высказался о назначении Хапова на пост главного тренера "Локомотива"

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Бывший наставник "Локомотива" Юрий Сёмин поделился мнением о назначении Заура Хапова на пост главного тренера московского клуба.

"Это очень хороший и правильный шаг. У него богатая история как игрока, который неоднократно был чемпионом, так и тренера, который был во всех чемпионских сезонах. У Хапова достаточно хороший и большой опыт. Он очень объективный человек. Плюс Заур — профессионал, в наивысшей степени профессионал. Это точно хороший шаг. Настоящие профессионалы должны работать. Желаю ему удачи!" — приводит слова Сёмина "Чемпионат".

Напомним, что 57-летний Хапов с 2016 года является тренером вратарей "Локомотива". При этом руководить командой продолжит немецкий специалист Марвин Комппер.

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