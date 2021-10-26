Семин высказался о назначении Кафанова на пост главного тренера "Ростова"

Фото: инстаграм Юрия Семина/Автор неизвестен

Бывший главный тренер "Ростова" Юрий Семин поделился мнением о назначении Виталия Кафанова на пост наставника ростовского клуба.

"Решение правильное, Кафанов опытнейший специалист. Он хорошо знает игроков "Ростова". Совмещение никак не скажется на результатах сборной и клуба, потому что тут все-таки не такая масштабная история, как была у Карпина", — приводит слова Семина Sport24.

Напомним, что Кафанов по совместительству работает тренером вратарей в сборной России. Ранее сообщалось, что старшим тренером "Ростова" назначен Заур Тедеев.

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